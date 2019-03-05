عناوين الصحف العربية الصادرة الثلاثاء 05 مارس 2019م

إستراتيجية لمساعدة الفئات الأكثر احتياجا وتوصيل الدعم إلى مستحقيه..

السيسى: الحفاظ على تماسك الأسرة وتوعية الشباب.. وصندوق لرعاية ذوى الاحتياجات الخاصة

المجموعة الاقتصادية: الاستعانة بالتجارب الدولية فى تخصيص الأراضى الصناعية

وزير الدفاع: مصر ستظل وطنا آمنا بوحدة أبنائها

الرياض السعودية:

فيصل بن بندر يرعى مؤتمر وقار

خادم الحرمين يستقبل الأمراء والمفتي والمواطنين وسفير الهند ويهنئ الرئيس السنغالي

الجبير: فتح السفارة السعودية بدمشق مرهون بإنهاء الحرب

وزير الداخلية ينقل تحيات خادم الحرمين وولي العهد للسبسي

الجزيرة السعودية:

ترامب يلغي مزايا تجارية تفاضلية تستفيد منها الهند وتركيا

أمير القصيم: مركز الملك سلمان للإغاثة منارة إشعاع إنساني

أمير الرياض: هذه البلاد نشأت على تكريم وتقدير الإنسان

وزير الداخلية يستقبل وزير الداخلية العُماني

البيان الاماراتية:

«زايد للإسكان» يعتمد أسماء 604 مواطنين من مستحقي الدعم

محمد بن راشد: نعبر الـ 50 عاماً المقبلة بجيل يستكمل مسيرة التنمية

حمدان بن محمد: تمكين الإماراتيين وقيادتهم للقطاعات الاستراتيجية ضماننا لمستقبل مشرق

حظر استخدام القراقير للصيد في أبوظبي ابتداءً من مطلع مايو

الوطن القطرية:

صاحب السمو يستقبل وزير الخارجية الروسي

صاحب السمو يستقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي

فتح الأجــواء بيـن قـطـر وأوروبـا

الاتحاد البرلماني العربي يؤكد على ضرورة إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي وقيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس

الزمان البريطانية:

اعلان الأزهر تصنيفه الاخوان جماعة إرهابية يشعل مواجهة جديدة

توقيع اتفاقية تقاسم السلطة في اقليم كردستان العراق

ترقب حذر في الجزائر بعد يوم من ترشيح بوتفليقة

تفاهم روسي أمريكي في فيينا لمنع الاحتكاك داخل سوريا

سبعة وزراء سوريين على القائمة الأوروبية السوداء

الشعب الصينية:

الأمم المتحدة ترحب بإعادة فتح أكبر حقل نفطي في ليبيا

التحالف العربي يتهم الحوثيين باستخدام مطار صنعاء قاعدة لإطلاق الصواريخ

الرئيس العراقي يعتبر أن النصر النهائي على تنظيم الدولة الإسلامية "لم يتحقق بعد"

الجبير: من المبكر الحديث عن اعادة فتح سفارة السعودية في سوريا

الجيش اليمني يعلن إحباط هجوم للحوثيين بطائرة مفخخة من دون طيار في حجة