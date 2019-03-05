اشراف الامة يصدعون بالحق من عمان.. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

على مقربة من الأراضي الفلسطينية المحتلة ، ومن احدى دول الطوق أو ما كانت تعرف في السابق بدول المواجهة قبل أن يتخلي الكثيرون عن المواجهة ويرتموا في أحضان العدو ، ومن قلب العاصمة الأردنية عمان خرج صوت مجلجل يعبر عن نبض الامة ويمثل الاحرار فيها ويتصدى بقوة للمنادين بجعل التطبيع مع العدو الصهيوني المجرم أمرا عاديا وغير مستنكر عند عموم الشارع العربي .

الموقف المخزي صدر عن ممثلي دول عربية مؤثرة ومهمة في الساحة وهي السعودية بكل حجمها وريادتها وارثها الحضاري والديني وثقلها الاقتصادي الواضح والإمارات بامكانياتها الاقتصادية الهائلة ومكانتها التجارية الكبرى وأسواقها التي تفيض خيرا على الأقربين والابعدين ، ومصر التي تعرف بأنها شقيقة العرب الكبرى وكنانتهم وارض الأزهر الشريف ، هذه الدول بكل اسف سعت الى حمل رؤساء البرلمانات العربية خلال اجتماعهم بعمان على الغاء النص في البيان الختامي أن التطبيع ممنوع وان موقف العرب جميعهم ضد التطبيع مع العدو المجرم القاتل وان من يطبع يكون مخالفا للإجماع العربي ، ولكن وكما في العرب منبطحون مهرولون نحو التطبيع ساعون لنيل رضي سيدهم الأمريكي ايضا في هذه الأمة شرفاء كبار يقفون بقوة ضد ارتهان الأمة للسيطرة الأمريكية الإسرائيلية على واقعنا ويرفضون التصالح مع العدو واعتبار التطبيع أمرا عاديا وليس مستنكرا في شارعنا العربي من المحيط الى الخليج .

وقفت الكويت بعزة وشرف ، ووقفت سوريا بصمودها وثباتها وهي تستحضر انتصارها على المؤامرة الكونية وهزيمة ادوات العدو الإسرائيلي . ووقفت لبنان بشموخ واباء مقاومتها التي رفعت راس كل شريف ، ووقفت العراق التي سجلت نصرا عزيزا كريما على الإرهاب ودحرت داعش المجرمة ،وبداية وقفت الاردن وهي تستضيف الاجتماع وقفت بقوة ورفض رئيس برلمانها تمرير المقترح الثلاثي السعودي الاماراتي المصري المخزي ، وقف هؤلاء وآخرون وتصدوا بشرف للدعوة الغير محترمة من الامارات والسعودية ومصر لاعتبار التطبيع شانا يخص كل دولة على حدة ، وهذا بكل اسف موقف مخز ومن المحزن أن يعلو صوت جهرة ومن البرلمانيين العرب باعتبارهم ممثلين لشعوبهم ومعبرون عن نبض الامة أن يكون فيهم من يرى هذا الرأي ويقول بهذا القول الساقط ويدعو بهذه الدعوة السيئة.

التحية لإشراف الأمة الذين صدعوا بالحق في عمان وتصدوا لهؤلاء الساقطين ، التحية للأردن ممثلة في رئيس برلمانها الذي وقف بشرف ورفض بقوة اقتراح اسقاط تجريم التطبيع ، التحية لرئيس مجلس الأمة الكويتي وهو يلقن المنبطحين درسا في الشرف والبطولة والأخلاق ، التحية الي لبنان وسوريا والعراق والجزائر وكل شريف في أمتنا ، والخزي والعار للسعودية والامارات ومصر وكل العملاء الخونة .

ولتبق القدس وجهتنا