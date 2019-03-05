خوف بعض الكبار

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

في خبر أوردته صحيفة آخر لحظة في عددها الصادر يوم امس الاثنين الرابع من مارس قالت إن السلطات شرعت في خطوات عملية وجادة بشأن مكافحة الفساد.

وأوضحت الصحيفة ان الحكومة وضعت يدها على ملفات الفساد، وهي بصدد الإعلان عنها خلال الأيام القليلة القادمة.

وأضافت الصحيفة أن الخطوة تأتي في إطار التطبيق العملي لأوامر الطوارئ التي أعلن عنها رئيس الجمهورية المشير البشير الأسبوع الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى اجتماع مغلق تم بين رئيس القضاء مولانا عبد المجيد إدريس ومدير جهاز الأمن والمخابرات الفريق أول صلاح عبد الله”قوش” برئاسة القضاء استمر لأكثر من ساعة.

انتهى الخبر الذي نقلناه باختصار عن بعض المواقع الإخبارية الناقلة بدورها عن صحيفة اخر لحظة ونعلق قليلا على الخبر فنقول : انها خطوة هامة وحساسة وتجعل الكثيرين يتخوفون من ما يمكن أن ينتج عنها فهي قد جاءت بعد القرارات الرئاسية الأخيرة والقول المتكرر عن انقلاب أبيض قاده الرئيس ضد جماعته سواء كانوا في الحزب أو الحركة الإسلامية ، وهذا الكلام يعني بالضرورة تخوف كثيرين أن تطالهم الإجراءات العقابية الصارمة بعد الطلاق بين الاسلاميين ومراكز القرار خاصة وأن كثيرين طالما تحدثوا عن حماية يحظى بها المتهمون بالفساد ومن اصطلح عليهم بالقطط السمان وهذا يجعل هؤلاء الذين كانوا بمأمن من العقاب ولا تطالهم المساءلة في ما مضى ، يجعلهم هذا التطور ليسوا فقط تحت المراقبة وانما عرضة للمحاكمات الفورية والرادعة بقانون الطوارئ الذي تم الإعلان عنه مؤخرا وقال النائب الأول للرئيس الفريق ابن عوف أنه ليس موجها ضد المتظاهرين وانما الغرض منه ردع المفسدين والمتلاعبين بمقدرات الشعب ، فهل يمكننا القول إن لقاء رئيس القضاء مولانا عبد المجيد ادريس بمدير عام جهاز الأمن والمخابرات الوطني الفريق صلاح قوش هل يمكن اعتبار هذا اللقاء تدشينا لمرحلة محاكمة المتهمين بالفساد ممن يحسبون على الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني؟ وهل اراد الرئيس اثبات انه جاد حقا في محاربة الفساد ؟ وهل سيتحسس الكثيرون رقابهم خوفا من المجهول الذي يمكن أن ينزل بهم ويذيقهم الوبال ؟ كل شي وارد في ظل هذه الظروف والغموض الذي يكتنف الموقف يجعل الجميع يتحسبون للقادم.