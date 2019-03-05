شاهد بالفيديو : قاضي أمريكي شهير يلغي الحكم على طالبة سودانية بسبب إبتسامتها الجميلة

تداول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للقاضي الامريكي فرانك كابريو الشهير في الولايات المتحدة الامريكية بأسم الرحيم لتخفيفه الاحكام على المتهمين في قضايا عديدة .

وواجهت الطالبة في جامعة حونسون اند ويلز، تهاني ست مخالفات غير مدفوعة تتعلق بالوقوف بعد انتهاء العداد ومعظمها كانت في اوقات مابعد الظهيرة .

وبررت الطالبة تهاني بوقوفها في أماكن خاطئة بأنه لا يوجد مواقف خاصة بالسكان ومن الصعب الحصول على مواقف عامة .

وكان على تهاني ان تدفع الغرامة التي تصل 350 دولار بتهمة مخالفات غير مدفوعة تتعلق بالوقوف الخاطئ الى ان القاضي قام بتخفيفها الى 75 دولار كونها طالبة ومن سكان المنطقة .

وتحدثت الطالبة السودانية على انها تعرضت للعديد من المواقف السيئة والمزعجة في المنطقة التي تسكن فيها ليقوم القاضي بدوره بإلغاء الغرامة نهائيًا .

وذكر الفيديو المتداول ان تهاني أستخدمت 22 عضلة لتبتسم وأثبتت ان السلوك الايجابي يجلب نتائج إيجابية .

الجدير بالذكر، ذاع صيت القاضي الأمريكي فرانك كابريو مؤخرا على منصات التواصل الاجتماعي العربي، حيث يظهر رحمته في محاكمة العديد من اللاجئين والمواطنين ذا الأصول العربية ورصدت فيديوهات أخرى محاكمات أحضر فيها كابريو أبناء بعض المذنبين، وأجلسهم إلى جانبه وطلب منهم المساعدة في إصدار الحكم على آبائهم.

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