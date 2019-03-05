زعيم المعارضة في "فنزويلا" يدعو أنصاره للتظاهر السبت المقبل

دعا زعيم المعارضة في فنزويلا خوان غوايدو، الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، اليوم الاثنين، أنصاره للخروج إلى الشوارع والتظاهر مجددا يوم السبت المقبل.

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