زعيم المعارضة في "فنزويلا" يدعو أنصاره للتظاهر السبت المقبل

دعا زعيم المعارضة في فنزويلا خوان غوايدو، الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، اليوم الاثنين، أنصاره للخروج إلى الشوارع والتظاهر مجددا يوم السبت المقبل.
وقال غوايدو على حسابه الرسمي بـ"تويتر"، "أدعوكم للتجمع مرة أخرى يوم السبت 9 مارس… كل الدعم الذي تلقيناه والدعم الذي نحتاجه سيعتمد علينا".
وتشهد فنزويلا أزمة سياسية منذ 23 يناير الماضي، عندما أعلن رئيس الجمعية الوطنية خوان غوايدو نفسه رئيسا انتقاليا، بينما يؤكد الرئيس الحالي نيكولاس مادورو، أنه الرئيس الشرعي للبلاد.
واعترفت العديد من الدول بغوايدو رئيسا مؤقتاً، مثل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، في حين رفضت عدة دول أخرى مثل روسيا والصين والبرازيل والمكسيك الاعتراف به، وأعلنت دعمها لمادورو، الذي بدوره اتهم واشنطن بتدبير انقلاب ضده.
وحذرت وزارة الخارجية الروسية الولايات المتحدة في وقت سابق من أي تدخل عسكري في فنزويلا، مشيرة إلى أن ذلك قد يتحول إلى سيناريو كارثي.
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