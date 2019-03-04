رحيل الممثل لوك بيري بعد تعرضه لأزمة قلبية شديدة

بعد أقل من أسبوع من تعرضه لأزمة قلبية شديدة نقل على إثرها للمستشفى، رحل عن عالمنا الممثل لوك بيري عن عمر يناهز الـ 52 عاما. وتعرض لوك لهذه الأزمة في الاسبوع الماضي أثناء عمله بموقع تصوير مسلسله الجديد Riverdale باستديوهات ورنور بروس بمدينة كاليفورنيا. وعرف لوك من خلال أدواره الشهيرة بمسلسل "بيفرلي هيلز" وفيلم "فيفث إيلمينت" الذي ظهر به في دور البطولة مع النجم بروس ويليس.

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