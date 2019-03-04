حكومة شمال كردفان تتعهد بإنفاذ خطط تنمية الولاية

تعهد مجلس وزراء حكومة شمال كردفان، برئاسة الوالي، اللواء الركن المرضي الصديق، بالعمل بنفس الروح التي كانت سائدة خلال فترة الوالي السابق، أحمد هارون، وأعلن المضي قدماً في تنفيذ خطة الولاية المتعلقة بالخدمات والتنمية.

واستمع المجلس خلال جلسته يوم الإثنين لخطة وزارة البنى التحتية للعام 2019 التي قدمها إسماعيل حسن، وزير البنى التحتية، ووجه والي الولاية بإنفاذ الخطة، مُشيداً بما جاء فيها من برامج تتماشى مع ميزانية البرامج والأداء تحقيقاً لمتطلبات وحاجة المواطنين.

وطالب بإعطاء الأولوية لحاجة المواطن الضرورية التي تلامس معاش الناس وتخفف الأعباء عنه، مع الاهتمام بالقضايا والمشروعات التي تلامس قضايا الشباب، بجانب تسارع الخطى وتحريك عملية السجل الزراعي بهدف زيادة الإنتاج.

من جانبه أوضح وزير البنى التحتية بالولاية، أن خطة الوزارة جاءت متسقة لمواصلة مشروعات المياه والتوسع في الشبكة، وفق الخطة التشغيلية التي وضعتها الولاية.

وأشار إلى زيادة وتوسعة مصادر المياه والخطوط الناقلة لمدينة الأبيض، وتوسعة الشبكة الداخلية بالمدينة مع الاهتمام بمياه المدن والريف بالولاية، وتقديم خدمات بجودة عالية للمواطن والعمل على تعزيز دور المجتمعات بزيادة الإنتاج والتوسع في حصاد المياه.

وكشف عن خطة وزارته في مجال التوسع في شبكات الكهرباء بمدن الولاية، واستخدام الطاقات المتجددة والاستفادة منها في المجال البستاني والزراعي، بجانب توفير مراكز خدمات المياه والكهرباء.