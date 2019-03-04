رئيس الوزراء يُوجه بمعالجة مشاكل قطاع التعدين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وجه رئيس مجلس الوزراء القومي د. محمد طاهر ايلا، بمعالجة جميع المشاكل التي تعترض قطاع التعدين، ودعا لبذل المزيد من الجهد لدعم الإنتاج والإنتاجية.

وأوضح وكيل وزارة النفط والغاز والمعادن د. عبد الجابر عثمان مرعي عقب لقاء ايلا اليوم “الإثنين” ، أنه أطلع رئيس الوزراء على مجمل الأوضاع بالوزارة خاصة في مجال إنتاج الذهب وسير الأداء، وأضاف بأنه قدم خلال تنويراً مفصلاً عن الإنتاج المعدني والمشكلات التي تواجه الشركات بالقطاع. الصيحة المادة السابقة الفريق الركن النعيم خضر مرسال يوجه بتسهيل عمل المنظمات الأممية بشمال دارفور

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