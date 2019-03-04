الفريق الركن النعيم خضر مرسال يوجه بتسهيل عمل المنظمات الأممية بشمال دارفور

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
وجه والي ولاية شمال دارفور، الفريق الركن النعيم خضر مرسال، بتسهيل مهام عمل المنظمات والوكالات الأممية العاملة بالولاية لتقديم الخدمات للعائدين لمناطق العودة الطوعية، بينما أفصحت منسقية العون الإنساني بالولاية، عن جهود لمعالجة قضية النزوح.
وأشار منسق العون الإنساني، إبراهيم أحمد حامد، خلال لقائه بوالي الولاية بمكتبه بأمانة الحكومة يوم الإثنين، إلى جهود الحكومة والمنظمات الأجنبية والمحلية لمعالجة قضية النزوح عبر دعم مشروعات العودة الطوعية والتوطين والدمج في المجتمع المحلي، مشيراً إلى ترتيبات لقفل واستلام مواقع بعثة “يوناميد” في إطار الخروج التدريجي للبعثة من الولاية.
وأعلن سعي المنسقية الجادة للانتقال من مرحلة الطوارئ والإغاثات إلى مرحلة الاستقرار والإنتاج، بالتعاون مع المنظمات الوطنية والأجنبية والوكالات الأممية العاملة بالولاية.
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