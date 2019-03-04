المؤتمر الشعبي: علي الحاج أطلع على كل القرارات الرئاسية الأخيرة ووافق عليها بشدة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف قيادي بالمؤتمر الشعبي فضل حجب اسمه، عن اتفاق أمينه العام علي الحاج، مع الرئيس البشير على الإجراءات التي أعلنها مؤخراً المتعلقة بحل الحكومة المركزية والولائية .

وقال إن الحاج أطلع على كل القرارات الرئاسية الأخيرة ووافق عليها بشدة غير إنه رفض في ذات الوقت حالة إعلان الطوارئ، وأعلن المصدر أن الشعبي سيشارك في الحكومة بنصيب واسع حسب قوله .

مؤكداً أن تمثيل الوطني في الحكومة سيكون أقل من (40%) وقال إن مشاورات جرت كذلك مع حزب الأمة القومي للمشاركة في الحكومة المقبلة لكنه رفض .

موضحاً وبحسب صحيفة الأخبار، إن حصة الأمة المقترحة في الحكومة المقبلة سيؤول إلى الشعبي وكشف القيادي أن قرار إبعاد الوطني عن الحكومة جاء منذ حياة الأمين العام، السابق للشعبي د. حس الترابي حسبما أتفق عليه .