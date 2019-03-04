الكاروري: تعدد الزوجات لا يتم بإرادة الرجل فقط

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكدت هيئة علماء السودان أن تعدد الزوجات لا يتم بإرادة الرجل فقط وإنما بإرادة المرأة أيضاً، وشددت على أن تعدد الزوجات أمر مشروع بالنصوص القرآنية وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم.

وكان شيخ الأزهر د. أحمد الطيب قال، يوم السبت، إن تعدد الزوجات فيه ظلم للمرأة، وإن من يقولون إن الأصل في الزواج هو التعدد مخطئون. وشهدت تصريحات شيخ الأزهر جدلاً واسعاً في الشارع المصري والعربي.

وأشار الأمين العام لهيئة علماء السودان أ.د. إبراهيم الكاروري، بحسب وكالة السودان للأنباء، إلى ما يثار الآن من جدل فقهي حول موضوع تعدد الزوجات، موضحاً أن هناك شروطاً لا بد من توافرها في هذا التعدد من أهمها العدل المطلق، ورعاية القيم الأخلاقية الهادفة إلى حماية وتماسك الأسرة وإصلاح المجتمع المسلم.

وأبان الكاروري أن التعدد لا يتم بإرادة الرجل فقط وإنما بإرادة المرأة أيضاً، بمعنى إذا رفضت النساء التعدد لن يكون هناك تعدداً في الزوجات، مشدداً على ضرورة تحقيق القيم الإسلامية ومراعاة أحكام الشريعة الإسلامية في العلاقات الأسرية لتحقيق الاستقرار والطمأنينة الاجتماعية.