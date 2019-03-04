- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أكدت النقابة العامة لعمال التعليم العام، استمرار امتحانات الشهادة السودانية في يومها الثالث في أجواء من الهدوء والاستقرار، في وقت أعلنت فيه عن زيادة استحقاقات المراقبين والعاملين في الامتحانات بنسبة 100%.
وقال عباس محمد أحمد حبيب الله رئيس النقابة في تصريح بحسب (smc) إن جميع المعلمين الذين تم اختيارهم في عمليات المراقبة والكنترول أكدوا التزامهم بإنجاح سير الامتحانات وانتظامهم بالجدول المقرر لها، كاشفاً عن زيادة استحقاقات العاملين بالامتحانات ودفعها بصورة فورية حرصاً من الدولة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه العملية التعليمية بالبلاد.
وأشار حبيب الله أن النقابة تقوم بدورها المناط بها في عمليات الإشراف والمتابعة لمعالجة أي إشكالات يمكن أن تحدث عبر الزيارات الميدانية الراتبة وفروعها بالولايات.
كانت هذه تفاصيل خبر زيادة استحقاقات المراقبين والعاملين في امتحانات الشهادة السودانية بنسبة 100% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.