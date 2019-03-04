زيادة استحقاقات المراقبين والعاملين في امتحانات الشهادة السودانية بنسبة 100%

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكدت النقابة العامة لعمال التعليم العام، استمرار امتحانات الشهادة السودانية في يومها الثالث في أجواء من الهدوء والاستقرار، في وقت أعلنت فيه عن زيادة استحقاقات المراقبين والعاملين في الامتحانات بنسبة 100%.

وقال عباس محمد أحمد حبيب الله رئيس النقابة في تصريح بحسب (smc) إن جميع المعلمين الذين تم اختيارهم في عمليات المراقبة والكنترول أكدوا التزامهم بإنجاح سير الامتحانات وانتظامهم بالجدول المقرر لها، كاشفاً عن زيادة استحقاقات العاملين بالامتحانات ودفعها بصورة فورية حرصاً من الدولة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه العملية التعليمية بالبلاد.

وأشار حبيب الله أن النقابة تقوم بدورها المناط بها في عمليات الإشراف والمتابعة لمعالجة أي إشكالات يمكن أن تحدث عبر الزيارات الميدانية الراتبة وفروعها بالولايات.