خروج مظاهرات في القضارف وتطالب بإسقاط الحكومة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: اندلعت مظاهرات في القضارف ظهر اليوم (الإثنين) من أمام شارع المليون ذكي وسط السوق العمومي للمدينة. وانطلقت الاحتجاجات في طريقها لشوارع رئيسية في القضارف قبل أن تتدخل السلطات وتفضها بالغاز المسيل للدموع وسط هتافات بإسقاط الحكومة. وذكر شهود عيان أن المحتجين ما زالوا متواجدين بالسوق وفي شوارع جانبية للعودة مرة أخرى للتظاهر، وشهدت القضارف قبل شهرين احتجاجات تم فيها حرق مبانِ تتبع لمؤسسات حكومية أبرزها ديوان الزكاة وسوق المحصول.

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