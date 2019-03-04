حزب التحرير والعدالة يطالب البشير بتشكيل حكومة انتقالية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

طالب الأمين السياسي لحزب التحرير والعدالة القومي عضو البرلمان السوداني عيسى مصطفى الرئيس عمر البشير بتشكيل حكومة قومية من تكنوقراط أو بمشاركة كل القوى السياسية تشمل كل مستويات الحكم بالبلاد بما فيها الرئاسة على أن يكون البشير رئيساً لفترة إنتقالية.

ودعا مصطفى في تصريح له اليوم “الإثنين”، إلى تأجيل الإنتخابات المزمع إجراءها العام المقبل ومد أجل الحكومة الإنتقالية التي تُشكل لفترة تمكنها من معالجة الأزمة الاقتصادية وتحسين الخدمات فضلاً عن إعداد دستور دائم للبلاد والترتيب لإنتخابات حرة ونزيه إرساءً لدعائم الحكم الرشيد، وأشار إلى أن الفترة المقبلة تتطلب قرارات جريئة لتعبر بالبلاد من المرحلة الحالية.

وناشد البرلماني الرئيس البشير بإعلان العفو العام وإطلاق سراح جميع المعتقلين والمحكومين بقانون الطوارئ، والإسراع في الجلوس مع المعارضة بغية الوصول لتوافق حول القضايا الوطنيه وتحقيق التوافق السياسي، فضلاً عن ضرورة الاستئناف الجاد للحوار مع الحركات المسلحة لإنهاء الحرب بالبلاد في أسرع وقت من خلال تقديم التنازلات المطلوبة.