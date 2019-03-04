وزارة الخارجية تحقق حول إتهامات لسفير السودان ببوخارست

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت وزارة الخارجية السودانية، عزمها التحقيق حول إتهامات لسفير الخرطوم ببوخارست.

وكان قد وجه مواطن سوداني يعمل كـ”طباخ” في سفارة السودان برومانيا اتهامات للسفير السوداني، من بينها رفض منحه اجازة اسبوعية، بجانب استقطاع 100 دولار شهرياً من راتبه دون وجه حق.

وقالت الوزارة في تعميم صحفي اليوم الاثنين، إنها إطلعت على فيديو نشرته بعض مواقع التواصل الإجتماعي يتضمن اتهامات لسفير السودان ببخارست، مؤكدة انها تتابع بدقة كل ما ينشر بشأنها او شأن منسوبيها.

وقالت الخارجية “نطمئن المواطن السوداني أن للوزارة من اللوائح والنظم ما هو كفيل بالتصدي لأي ممارسات خارجة عن القانون”، وأكدت أن ما ورد من اتهامات في الفيديو المذكور سيكون موضوعا للتحقيق وفقا للقانون واللوائح.