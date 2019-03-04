الإنتربول في خدمة الشعب….

الخليج 365:

تشهد دول الإقليم الإفريقي انتشاراً كبيراً للجرائم العابرة للحدود ؛ خاصة تهريب الأطعمة المغشوشة ،والأدوية الضارة ، والسلع والماركات التجارية المقلّدة، نفذ السودان باعتباره رئيس منظمة الإيابكو لدول وسط وشرق إفريقيا لمكافحة الجرائم العابرة للحدود والتابع للشرطة الدولية للانتربول ، بالتزامن مع (14) دولة من الإقليم، نفذ حملة لمدة يومين أطلق عليها( فايقيا ابسون) تم خلالها إبادة نحو (80) طناً من الأطعمة والأدوية. المخالفات للمواصفات ،ضبطت في عدد من ولايات السودان .

تنفيذ العملية في (14) دولة

مدير المباحث والتحقيقات الجنائية الفيدرالية اللواء “حسين نافع محمود” كشف في مؤتمر صحفي صباح أمس بدار التحقيقيات الفيدرالية أن الحملة تمت بالتنسيق مع المكتب الإقليمي للإنتربول بنيروبي ، وقال “حسين” إن العملية تستهدف الأطعمة الفاسدة والأدوية المغشوشة والماركات التجارية المزيفة، وإن الحملة انطلقت في ولايات الخرطوم والجزيرة والنيل الأبيض وكسلا، لمدة يومين، وصلت جملة البلاغات فيها إلى (345) بلاغاً، والمضبوطات نحو (80) طناً من الأغذية والسلع الفاسدة، والبضائع والأدوية المخالفة، وغير المطابقة للمواصفات والمقاييس ، وأشار “نافع” إلى أن الحملة ركزت على الولايات لتوفر الإمكانيات فيها، وأشار إلى أن الحملة ضمت خبراء من إدارة الصيدلة والسموم وأطباء من وزارة الصحة وفنيين من هيئات المواصفات والمقاييس ، إلى جانب إدارة مكافحة التهريب بهيئة الجمارك عمليات ،استهدفت تهريب السلع المختلفة وحماية حقوق الملكية الفكرية، شملت المنافذ الجمركية داخل ولاية الخرطوم والمحطات بالولايات ، وشارك في تنفيذ العملية عدد من الجهات الشرطية ممثلة في مباحث حماية المستهلك والأمن الاقتصادي.

حلويات كحولية وسرامس مسرطنة

العميد “نزار عبدالرحمن” مدير مباحث دائرة حماية المستهلك والبيئة ، قال إن حصيلة البلاغات في يومي تنفيذ العملية بلغت (157) بلاغاً، وتم ضبط ما جملته (35) طناً من البضائع في ولاية الخرطوم. وقال: دون (12) بلاغاً ضد “حلاوة كاندي” ،التي تحوي نسبة من الكحول والتي تباع للأطفال -بحسب ما أثبتته نتائج المختبر، وقال إن تلك الحلوى تم إدخالها عن طريق التهريب ، وأشار نزار إلى تدوين (36) بلاغاً في مواجهة مصانع تحوي بضائع منتهية الصلاحية و(63) بلاغاً في مواجهة مطاعم مخالفة للاشتراطات الصحية ووجدت بها زيوت فاسدة ومكررة و(9) بلاغات صيدلة وسموم إضافة إلى (30) بلاغاً ضد تجار يعرضون “سرامس” تحوي مادة ” الاسبستوس” المسرطنة والتي لا تؤثر إلا في حالة استنشاقها وتكسيرها ، ودونت (4) بلاغات ضد ثلاجات فراخ فاسدة وغير صالحة للاستخدام الآدمي ، وضبط (3) مخازن لإعادة تعبئة البضائع والسكر منتهي الصلاحية ، وضُبط في ولاية الجزيرة طن من الأطعمة والأدوية دونت بشأنها(32) بلاغاً تفصيلها كما يلي (2) بلاغ صيدلة و(29) محلات ومصانع ومخازن ومطاعم جميعها مخالفة، وفي ولاية النيل الأزرق تم تدوين (5) بلاغات صيدلة و(50) محلات تجارية مخالفة إضافة إلى (2) ثلاجة فراخ ، وبلغت المضبوطات (40) طناً من جملة (50) بلاغاً وتمت إبادة المعروضات والتوثيق لها عبر الفيديو. أما في ولاية النيل الأبيض فتم ضبط طن ونصف الطن من البضائع المخالفة دوّن بشأنها (64) بلاغاً ، وفي كسلا تم تدوين (20) بلاغاً، وضبط طن من الأغذية والسلع الفاسدة ، وضبط (2) طن ودون (15) بلاغاً في ولاية البحر الأحمر .

كيبولات كهربائية غير مطابقة

من جانبه قال العقيد “راشد” من إدارة الجمارك إن فرق التنفيذ ضبطت(5) أطنان سكر و(2,139) جوال سكر متحجر منتهي الصلاحية أثناء تعبئته في إحدى المخازن في أكياس زنة (10) كيلو وبيعه للمواطنين بعد تكسيره بواسطة “شاكوش، وضبطت (45) جوال أرز منتهية الصلاحية معبأة في جوالات علف وتتم إعادة تعبئته في عبوات أقل لبيعه، إضافة إلى (2500) صباع كريمات محظورة و(39) كرتونة تحوي (3770) بكرة سلك كيبل مقلدة لعلامة تجارية مشهورة وضررها ينعكس على المواطن، وضبطت أيضاً (29) كرتونة شاي تخسيس مهرب من إحدى الدول المجاورة.

أكثر من (9) آلاف بلاغ

في السياق كشف نائب مدير هيئة المواصفات والمقاييس المهندس “زكريا سليمان” حقائق عن السرامس المسرطنة وقال إن خبراء أكدوا أن المادة الموجودة في سرامس الشاي لا تؤثر في حال الأكل والشرب وإنما تؤثر فقط في حال استنشاق المادة في حالة كسر الحافظة ، ونبه “زكريا” إلى كيفية التخلص من الحافظة في تحطيمها والتعامل معها بحذر وذلك بوضعها كيساً مغلقاً والتخلص منها في القمامة، وأوضح أنه لم تكن هناك مواصفات لاستيراد السرامس، وبعد معرفة الخطر الكامن في السرامس ،أصدرت الهيئة مواصفة لاستيرادها السرامس وتم إيقاف التعامل مع السرامس المسرطنة. وقال إن الاهتمام بالمستهلك لم يكن كبيراً في العقود السابقة، وأن الدولة وحرصاً منها على حماية وسلامة المواطن أصدرت قانوناً قومياً الشهر الماضي لحماية المستهلك، وخصصت شرطة ونيابة ومحكمة للاهتمام بصحة المواطن لجهة أنه يمثل رأس الرمح في المجتمع؛ مؤكداً أن المباحث ظلت تقود العمل الكبير من خلال الفرق الموحدة في العاصمة والولايات وكانت حصيلتها أكثر من (9) آلاف بلاغ في العام سواء كانت بلاغات في إعادة التعبئة أو المصانع المخالفة إنفاذاً لهدف الهيئة في حماية المستهلك والمجتمع ويتضح ذلك من الكم الهائل للمواصفات الصادرة بشأن السلع والمخازن ، ولفت إلى ضرورة أن يأتي السودان في مقدمة الدول المنفذة للعملية المحددة لأنواع معينة من الجرائم والتي استمرت يومين بفضل جهود المباحث وتبليغ المواطنين عن المخالفات ورصدها عن طريق المعلومات .

وكان الإنتربول قد درج على تنفيذ حملات سنوية مع (14) من دول شرق إفريقيا والخاص بالجريمة العابرة للحدود في مجال مكافحة الإرهاب والإتجار بالبشر والجريمة المنظمة.