رئيس الجمهورية يدعو لنبذ العنف والالتفاف حول القضايا الوطنية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

دعا رئيس الجمهورية عمر البشير، اليوم الاثنين، الى نبذ العنف والمساهمة في الشأن العام والالتفاف حول القضايا الوطنية.

وأكد البشير لدى لقائه بالمكتب التنفيذي للاتحاد العام للطلاب السودانيين، دعم الدولة ورعايتها لبرامج الاتحاد بما يمكنهم من الاضطلاع بدورهم تجاه الطلاب وقضاياهم.

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في السياق، أوضح رئيس الاتحاد عمار علاء الدين في تصريح صحفي، أن المكتب التنفيذي أطلع البشير على خطط وبرامج الاتحاد للمرحلة المقبلة واستعدادات الاتحاد للموسم الصيفي القادم في جميع ولايات السودان.

وقال عمار إنه أطلع الرئيس على نتائج الحوار الطلابي الطلابي مع مختلف مكونات وشرائح الطلاب في مختلف المؤسسات التعليمية ورفع التوصيات المتعلقة بقضايا وهموم الوسط الطلابي المختلفة ومستقبل العملية التعليمية بالبلاد.

وأضاف أن المكتب التنفيذي قدم للرئيس تنويرا عن خطة الاتحاد للعام الحالي ٢٠١٩م وتقرير الأداء للعام المنصرم ٢٠١٨م.