أب سم يُهدد عروش الفنانين وتوقعات باحتلاله قمة الساحة الفنية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

توقع رواد مواقع التواصل الاجتماعي بزوغ نجم الفنان عبد المنعم أب سم واحتلاله قمة الساحة الغنائية في الفترة المقبلة وذلك بعد المشاهدات العالية التي بدأ يحصدها على موقع يوتيوب بعد بثه لأغنياته التي حصدت الإعجاب حيث ذكر أحد المتابعين قائلاً : (لو عندك قلق ونفسياتك في الأرض وزهجان من حالك عبدالمنعم النور أبوسم هو الدواء .. البحبو يعمل لايك رووووووعة).

ووضع المتابعون لتجربة أب سم الفنان الصاعد في قمة المبدعين في الساحة حيث ذكر معلق (أب سم كل الحب انت في كفة وبقية الفنانين في كفة وبرضو كفتك فوق) بينما ذكر أحد المعجبين بانه خليفة للفنان محمود عبد العزيز حيث قال:(ما شاء الله والله ما في كلام أخيراً لقينا فنان اغبش بشبهنا وفنو ممتع جداً واصل ياخليفة الحوت).