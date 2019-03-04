أكدت وزارة الخارجية السودانية – عبر بيان – أصدرته الاثنين متابعتها لفيديو متداول في بعض مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن اتهامات لسفير السودان ببخارست . وأعلنت الخارجية بحسب صحيفة الصيحة أون لاين أن ما ورد من اتهامات في الفيديو المذكور سيكون موضوعاً للتحقيق وفقاً للقانون واللوائح. وكان الطباخ الذي ظهر بالفيديو قد أورد جملة من الاتهامات بحق السفير برومانيا منها استيلاء السفير على جزء من استحقاقاته المالية دون وجه حق إضافة لتجاوزات أخرى. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو : اتهامات طباخ سفير السودان برومانيا التي وصفت بالمخجلة و التي تحقق فيها الخارجية السودانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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