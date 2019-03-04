مجلس المريخ يؤمن على خارطة التسجيلات

التاريخ: 04-مارس-2019
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عقد مجلس إدارة نادي المريخ، اجتماعاً مساء اليوم برئاسة الأستاذ محمد الشيخ مدني، رئيس النادي، أجاز فيه خطة عمل لجنة التسجيلات التي يرأسها محمد الشيخ مدني، وبتوصيات المدير الفني يامن الزلفاني، كما وقف على آخر ترتيبات عودة اللاعب السماني الصاوي مع بداية فترة الانتقالات التكميلية بالإضافة إلى حل مشكلة المحترف النيجري مجيد سومانا واتخذ قراراً بوضع الأولوية لدفع استحقاقات اللاعبين القدامى قبل الشروع في التسجيلات.
وكلف اللواء كمال شقاق، برئاسة البعثة التي تغادر صباح اليوم إلى نيالا، لمواجهة حي الوادي .
وأسند رئاسة اللجنة المنظمة لإياب نصف نهائي كاس زايد للأندية العربية، يوم 29 مارس الحالي أمام النجم الساحلي إلى الأمين العام محمد جعفر قريش وأحمد مختار نائباً له.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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