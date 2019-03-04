التاريخ: 04-مارس-2019
144 مشاهدة
أكدت وزارة الخارجية السودانية متابعتها لفيديو متداول في بعض مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن اتهامات لسفير السودان ببخارست.
وقالت الخارجية في بيان صحفي يوم “الإثنين” إنها أطلعت على فيديو، وأوضحت أنها تُتابع بدقة كل ما ينشر بشأنها أو شأن منسوبيها، وأضاف البيان “نطمئن المواطن السوداني إن للوزارة من اللوائح والنظم ما هو كفيل بالتصدي لأي ممارسات خارجة عن القانون”.
وأعلنت الخارجية بحسب صحيفة الصيحة أون لاين أن ما ورد من اتهامات في الفيديو المذكور سيكون موضوعاً للتحقيق وفقاً للقانون واللوائح.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية تُحقق في فيديو يتّهم سفير السودان ببخارست لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.