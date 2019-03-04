الخارجية تُحقق في فيديو يتّهم سفير السودان ببخارست

أكدت وزارة الخارجية السودانية متابعتها لفيديو متداول في بعض مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن اتهامات لسفير السودان ببخارست.

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وقالت الخارجية في بيان صحفي يوم “الإثنين” إنها أطلعت على فيديو، وأوضحت أنها تُتابع بدقة كل ما ينشر بشأنها أو شأن منسوبيها، وأضاف البيان “نطمئن المواطن السوداني إن للوزارة من اللوائح والنظم ما هو كفيل بالتصدي لأي ممارسات خارجة عن القانون”.

وأعلنت الخارجية بحسب صحيفة الصيحة أون لاين أن ما ورد من اتهامات في الفيديو المذكور سيكون موضوعاً للتحقيق وفقاً للقانون واللوائح.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)