رئيس الوزراء يوجه بمعالجة مشاكل قطاع التعدين

التاريخ: 04-مارس-2019
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وجه رئيس مجلس الوزراء القومي، محمد طاهر ايلا، وزارة النفط والغاز والمعادن، بمعالجة جميع المشاكل التي تعترض قطاع التعدين بالبلاد، ودعا خلال لقائه بمكتبه يوم الإثنين، وكيل الوزارة، لبذل المزيد من الجهد لدعم الإنتاج والإنتاجية.
وأوضح وكيل وزارة النفط والغاز والمعادن، عبدالجابر عثمان مرعي، في تصريحات صحفية عقب اللقاء بحسب الشروق – أنه أطلع رئيس مجلس الوزراء، على مجمل الأوضاع بالوزارة خاصة في مجال إنتاج الذهب وسير الأداء، مبيناً أنه قدم خلال اللقاء تنويراً مفصلاً عن الإنتاج المعدني والمشكلات التي تواجه الشركات بالقطاع.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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