البرلمان يُسهل إجراءات نواب الولايات لحضور جلسة الأربعاء الطارئة

كشف نائب رئيس البرلمان، أحمد محمد التيجاني، بأن الأمانة العامة أكملت استعداداتها وترتيباتها لانعقاد الدورة الطارئة الأربعاء المقبل، وإنها قد قامت بتبليغ الأعضاء، وإجراءات تسهيل مهمة وصولهم من الولايات إلى العاصمة الخرطوم.

وجدّد التيجاني في تصريح صحفي، الإثنين، تأكيده على انعقاد الدورة الطارئة للهيئة التشريعية القومية بالأربعاء، لإيداع مرسوم قانون الطوارئ الذي أصدره رئيس الجمهورية في الـ22 من فبراير الماضي، قبل مضي 15 يوماً عليه حسب القانون واللائحة.

وأوضح أن قانون الطوارئ أُصدر وفقاً لمطلوبات المرحلة التي يمر بها السودان، وهي فترة محددة.

ونوه التيجاني لدور الهيئة التشريعية القومية المتمثل في مناقشة قانون الطوارئ بعد إيداع مرسومه بالأربعاء، حيث يقترح رئيس الهيئة تشكيل لجنة طارئة لدراسته ولها حق الاستعانة بالقانونيين أو من تراه من ذوي الخبرة ثم ترفع تقريرها للهيئة خلال أربعة أيام.

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وتابع” حتى يتسنى للهيئة التشريعية القومية عقد جلسة يوم الإثنين المقبل الـ11 من مارس الحالي، لمداولة التقرير وأخذ الرأي حول قانون الطوارئ من الأعضاء”.

وأكد التيجاني تفهم أعضاء الهيئة التشريعية القومية والكتل والهيئات البرلمانية، لدواعي صدور قانون الطوارئ الذي يهدف إلى أمن وسلامة ووحدة البلاد.

ودعا إلى العبور بالبلاد من هذه المرحلة نحو مرحلة أكثر تماسكاً وثقة بين المواطنين.