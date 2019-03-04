الجامعة العربية ترفض التدخل في الشؤون الداخلية للسودان

أعلن مجلس جامعة الدول العربية، رفضه للتدخل في شؤون السودان الداخلية، مؤكداً تضامنه الكامل في الحفاظ على سيادة واستقلال القرار السوداني، ودعا إلى تسريع وتيرة عقد مؤتمر عربي لدعم التنمية والإعمار في السودان.

وقال سفير السودان لدى مصر ، عبدالمحمود عبدالحليم، الإثنين، إن القرار طالب الدول الأعضاء وصناديق التمويل العربية، بالتعاون مع السودان لدعم جهود إعفاء ديونه الخارجية.

ونوه عبدالحليم بأن القرار قد رحب بجهود الحكومة السودانية، في تعزيز السلام والأمن والاستقرار انطلاقاً من مخرجات مبادرة الحوار الوطني، إضافة إلى جهوده في تحقيق السلام بدولتي جنوب السودان وأفريقيا الوسطى.

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وتابع “القرار دعا الولايات المتحدة الأمريكية لرفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب”.

وقال عبدالحليم إن القرار ثمن سعي السودان لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر واستضافته لإعداد كبيرة من اللاجئين من دول الجوار، ودعا إلى تنفيذ مبادرة الرئيس، عمر البشير، للأمن الغذائي العربي.

وأضاف قائلاً “سيُرفع القرار لاجتماع وزراء الخارجية العرب الأربعاء المقبل لاعتماده”.