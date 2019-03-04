الهلال يغادر الأربعاء إلى غانا لمواجهة الأشانتي في الكنفودرالية

أكمل المكتب التنفيذي بنادي الهلال كافة الإجراءات المتعلقة بسفر بعثة الفريق الأول إلى غانا فجر يوم الأربعاء، وذك لمواجهة فريق الأشانتي كوتوكو الغاني يوم 10 مارس الحالي، ضمن مباريات الجولة الخامسة من مجموعات الكنفدرالية الأفريقية.

ويسعى الهلال لتحقيق التأهل إلى الدور ربع النهائي من المسابقة، وستغادر البعثة الزرقاء إلى غانا عبر الخطوط الإثيوبية، حيث سيجري الأزرق مباشرة فور وصوله إلى مدينة كوماسي مراناً اعتيادياً قبل أداء المران الرئيسي يوم الجمعة.

وسيغادر مدير المكتب التنفيذي للنادي عز الدين الحاج، إلى غانا في الساعات الأولى من فجر الثلاثاء عبر الخطوط الإثيوبية كوفد مقدمة من قبل النادي الأزرق.

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وسيكمل الحاج ترتيبات إقامة بعثة الأزرق وحجز ملاعب التدريبات هناك، ويقف على ترتيبات تحرك بعثة الأزرق من أكرا إلى كوماسي عبر الطيران الداخلي.

وينتظر أن تشهد مباريات الجولة الخامسة تنافساً قوياً بين أندية المجموعة الثالثة.

وسيستقبل فريق ناكانا مواطنه زيسكو يونايتد الزامبي، يوم الأحد، بمدينة كيتوي في مباراة يتوقع أن تحدد نتيجتها بصورة كبيرة أياً من الفريقين الأقرب للتأهل قبل الجولة السادسة والأخيرة التي سيستقبل فيها الهلال فريق ناكانا، بينما سيستضيف زيسكو فريق الأشانتي.