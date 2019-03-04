البشير يعقد لقاءا مغلقا مع رئيس القضاء

عقد رئيس الجمهورية المشير عمر البشير اليوم بمكتبه بالقصر الجمهوري لقاءاً مغلقاً مع رئيس القضاء مولانا عبد المجيد إدريس علي، ومساعده عبد الرحمن الصادق المهدي كلا على حدا. ومن المتوقع أن يكون يشهد اللقاءين مناقشة الأوضاع السياسية التي تعيشها البلاد والترتيبات الجارية لحلها.

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