نائب رئيس الأركان المشتركة يتسلم مهامه رسميا

تسلم الفريق أول ركن هاشم عبدالمطلب أحمد اليوم مهامه رسمياً نائباً لرئيس الأركان المشتركة، خلفا للفريق أول مراقب جوي ركن عصام الدين مبارك حبيب الله الذي تم تعيينه وزيراً للدولة بوزارة الدفاع.. وذلك وفقا لمراسم وإجراءات التسليم والتسلم التي اكتملت بينهما صباح اليوم.

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