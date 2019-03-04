أعلن اتحاد كرة القدم السوداني عن منح أندية الممتاز والتأهيلي والوسط كافة المستحقات المتعلّقة بدعم الاتحاد عبر التحويل.
وكشف نائب رئيس اتحاد الكرة نصر الدين حميدتي عن أنهم سلّموا أندية الممتاز مبلغ وقدره 150 ألف جنيه اليوم الإثنين، مشيرًا إلى أنه تمّ تحويلها في حساباتهم.
وقال حميدتي في تصريح صحفي، إن أندية الوسيط سلمّت مبلغ100 ألف جنيه، فيما تم منح أندية التأهيلي مبلغ50 ألف جنيه.
وأكّد حميدتي إن اتحاده لا يعاني من أية أزمة مالية، مشيرًا إلى أن ما يثار عن عدم تسلّم الحكام لمستحقاتهم غير صحيح.
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة: الأندية تسلمت مستحقاتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.