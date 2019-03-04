اتحاد الكرة: الأندية تسلمت مستحقاتها

أعلن اتحاد كرة القدم السوداني عن منح أندية الممتاز والتأهيلي والوسط كافة المستحقات المتعلّقة بدعم الاتحاد عبر التحويل.

وكشف نائب رئيس اتحاد الكرة نصر الدين حميدتي عن أنهم سلّموا أندية الممتاز مبلغ وقدره 150 ألف جنيه اليوم الإثنين، مشيرًا إلى أنه تمّ تحويلها في حساباتهم.

وقال حميدتي في تصريح صحفي، إن أندية الوسيط سلمّت مبلغ100 ألف جنيه، فيما تم منح أندية التأهيلي مبلغ50 ألف جنيه.

وأكّد حميدتي إن اتحاده لا يعاني من أية أزمة مالية، مشيرًا إلى أن ما يثار عن عدم تسلّم الحكام لمستحقاتهم غير صحيح.