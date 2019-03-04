17 جنيه.. الفرق حال بيع الدولار بالشيكات بدلاً عن الكاش

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

إرتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني يوم الإثنين للتعامل بالشيكات والتحويلات الفورية بالخرطوم، مقارنة مع يوم الأحد وشهد إستقراراً للتعاملات النقدية .

يوم الإثنين 4 مارس 2019 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 67.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 17.85 جنيه، للتعاملات النقدية، وسجل الدولار 84.00 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية والتحويلات.

يوم الأحد 3 مارس 2019 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 67.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 17.58 جنيه، للتعاملات النقدية، وسجل الدولار 83.00 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية والتحويلات.

يوم الخميس 28 فبراير 2019 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 63.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 16.80 جنيه، للتعاملات النقدية، وسجل الدولار 80.00 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية والتحويلات.