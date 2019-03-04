مشجع هلالي: لوشي وجه سعد على الهلال.. 3 مفاجأت سارة جاءت مع قدومها للقناة والرابعة في الطريق

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

سادت حالة من التفاؤل بعض الصفحات الهلالية التي تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, وذلك بعد يومين من توقيع قناة الهلال لعقد مع حسناء الإعلام السوداني آلاء المبارك الشهيرة باسم لوشي.

واعتبر احد مرتادي الصفحات المتخصصة في أخبار نادي الهلال أن لوشي كانت قدم خر ووجه على الهلال, حيث أحصى ثلاث مفاجأت وصفها بالسارة جاءت بعد تعينها بساعات.

وبحسب المتابعات فإن المفاجأة الأولى بحسب ما كتب الناشط المعروف بحبه وتشجيعه لنادي الهلال تمثلت في تحقيق الهلال لفوز هام على ضيفه زيسكو الزامبي مساء الأحد بثلاثية مقابل هدف.

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والمفاجأة الثانية انفراد الهلال بصدارة مجموعته بسبع نقاط من فوزين وتعادل وهو الأمر الذي جعل الهلال على مقربة من عجز بطاقة التأهل.

والمفاجأة الثالثة حسبما كاتب العاشق لنادي الهلال هي اقتحام مهاجم الهلال الشاب وليد الشعلة لقائمة هدافي البطولة بعد هدفه الذي سجله بالأمس.

وزاد الناشط وبحسب موقع النيلين على ذلك برهانه على لوشي كوجه سعد على الهلال في تحقيق البطولة الأفريقية والتي اعتبرها المفاجأة الرابعة والكبيرة.