الهلال يقطع الطريق على المريخ في ضم لاعبه السابق

الخليج 365 : علمت “المدارية” ان نادي الهلال تدخل بقوة لضم لاعبه السابق عماد الصيني الى كشوفاته من النادي الاهلي الخرطوم مزاحما المريخ الذي قطع شوطا بعيدا في ضمه للقائمة الحمراء .وبحسب مصدر موثوق فان الهلال بدأ مفاوضاته للاعب رسميا منذ مساء امس عبر احد اعضاء مجلس ادارة النادي غير ان المصدر لم يؤكد ما خلصت اليه هذه المفاوضات . ويجدر ذكره ان الهلال كان قد اخلى خانة اللاعب في التسجيلات الاخيرة وسجل في مكانه اللاعب كونتاك الذي تمت اعارته الى الاهلي الخرطوم.

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