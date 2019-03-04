انتاج (1723) جوالاً من الفول السوداني بمحطة بحوث حلفا الجديدة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أوضح مدير محطة بحوث حلفا الجديدة بولاية كسلا د. صلاح محمد الطيب أنه تم خلال الموسم 2018- 2019 زراعة (55) فدان فول محسن (الصنف مدني) حيث بلغت الإنتاجية (1723) جوالاً. وأبان د. صلاح في تصريح لـ(سونا) أن محطة البحوث درجت على إنتاج تقاوى محسنة لمحصول الفول السوداني والقمح كنشاط أساسي للمحطة، مؤكداً أن المحطة زرعت (50) فدان قمح صنف بوهين في (الغيط) الخاص بالمحطة، وبتمويل مباشر من البحوث الزراعية، بالإضافة إلى (160) فدان تقاوى أساسي صنف بوهين بمنصة شيخ عمر بمشروع تاتا بتفتيش أرقين وهاجر، وقال إنه من المتوقع إنتاج (12 إلى 15)جوال قمح للفدان الواحد . المادة السابقة دخول سلع مستوردة وتراجع في أسعار السلع الغذائية المقالة القادمة الهلال يقطع الطريق على المريخ في ضم لاعبه السابق

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