دخول سلع مستوردة وتراجع في أسعار السلع الغذائية

الخليج 365 :

كشفت جولة قامت بها (آخر لحظة) بعدد من أسواق الخرطوم عن انخفاض طفيف في أسعار المواد الغذائية، حيث تراجع سعر جوال السكر المستورد زنه (50) كيلو إلى (1300) جنيه بدلاً عن(1450) جنيهاً، فيما هبط سعر كرتونة الشاي الغزالتين إلى (1200) جنيه، بدلاً عن (1300) جنيه الأسبوع الماضي، بينما نزل سعر جركانة زيت صباح عبوة (18) رطلاً إلى (460) جنيهاً، بينما انخفض سعر باكت الدقيق إلى (450) جنيهاً بدلاً عن (500) جنيه، بينما تراوح سعر كرتونة صابون الغسيل (100) جرام بين (140-155) جنيهاً فيما سجل سعر كيلو العدس (55) جنيهاً، فيما بلغ سعر كيلو الأرز الكوثر (35) جنيهاً، رغم قلة الطلبات عليه من قبل المواطنين لعدم توفر الكاش، وعزا عدد من التجار الانخفاض الطفيف الذي حدث مؤخراً في قيمة السلع بسبب دخول سلع مستوردة من دولة الإمارات العربية المتحدة، وليس بسبب تراجع سعر الدولار، أو اتخاذ الإجراءات الأمنية أو إعلان قانون الطوارئ الحالي.

من جانبه وصف التاجر الطيب محمد صاحب محل تجاري بالسوق العربي الأمر بالطبيعي، وأضاف طالما دخلت سلع مستوردة للأسواق، توقع محمد ان تؤدي إلى مزيد من الانخفاض والاستقرار في أسعار السلع خلال الأيام القادمة، خاصة في ظل قلة الطلب من جانب المواطنين في الفترة الأخيرة، بسبب انعدام الكاش، بجانب الإحجام عن التعامل بالدفع الإلكتروني من قبل بعض التجار، وقلل في حديثه لـ(آخرلحظة) من تأثيرات انخفاض سعر الدولار على السلع، وقال التاجر إن السوق لا علاقة له بالدولار لأنه يتوقف على زيادة العرض والطلب، وأضاف كلما زاد العرض انخفضت الأسعار بالتالي يزيد الإقبال من جانب المستهلك.