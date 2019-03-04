الخارجية الروسية: روسيا مستعدة لاستقبال عباس ونتنياهو لحوار دون شروط مسبقة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قدم وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين 4 مارس/آذار، عرضا جديدا للحوار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي جمعه مع نظيره القطري: “روسيا مستعدة لاستقبال عباس ونتنياهو لحوار دون شروط مسبقة”.

وأكد وزير الخارجية الروسي استعداد بلاده لاستقبال الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في موسكو، لبدء حوار دون شروط مسبقة.

وقال لافروف الذي يزور الدوحة حاليا، في مؤتمر صحفي عقب لقائه نظيره القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني: “فيما يتعلق بزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى روسيا، فبالطبع، لقد ناقشنا خلال هذه الزيارة، الأوضاع بالنسبة للتسوية الفلسطينية الإسرائيلية. نحن أكدنا مرارا، موقفنا المطروح عن اهتمام روسيا بتجاوز الطريق المسدود في هذه التسوية بأسرع وقت ممكن”.

وأضاف: “أكدنا استعدادنا لاستقبال القيادات الإسرائيلية والفلسطينية، بنيامين نتنياهو ومحمود عباس، لكي يستأنفا الحوار المباشر دون أي شروط مسبقة”.

وتحدث لافروف عن أنه يشك في ضرورة تشكيل مجموعات عمل إضافية في سوريا، مشيرا إلى أنه “توجد صيغة أستانا”.

وأردف: “من غير المستبعد انضمام مراقبين جدد إلى صيغة أستانا بشأن سوريا”.

وأعلن كذلك وزير الخارجية الروسي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل الدعوة لزيارة قطر وسيتم الاتفاق على موعد الزيارة.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي: “تمت دعوة الرئيس الروسي من قبل صاحب السمو أمير دولة قطر لزيارة دولتكم، وتم قبول هذه الدعوة، وخلال هذه الزيارة، من الضروري تحديد خدمات البروتوكول لرؤساء الدول”.

روسيا اليوم