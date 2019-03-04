بوتين يوقع مرسوما بتعليق معاهدة الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى مع أمريكا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، مرسوما بتعليق تنفيذ معاهدة القضاء على الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى.

وأعلن الكرملين، في بيان له، “وقع رئيس روسيا الاتحادية مرسوما بشأن تعليق روسيا تنفيذ المعاهدة بين اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن القضاء على الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى”.

ضاف البيان أن روسيا تعلق تنفيذ معاهدة الصواريخ إلى حين تتوقف الولايات المتحدة عن انتهاك التزاماتها بموجب المعاهدة.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في وقت سابق، انسحابها رسميا من معاهدة التخلص من الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى الموقعة مع الاتحاد السوفياتي عام 1987، اعتبارا من يوم 2 فبراير/ شباط.

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة بدأت إجراءات انسحابها من معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى مع روسيا، وأنها ستبدأ في دراسة الرد العسكري على انتهاكات روسيا للمعاهدة.

روسيا اليوم