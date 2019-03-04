إيران : لا توجد لدينا قوات عسكرية أو معسكرات في سوريا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكدت إيران، اليوم الاثنين 4 مارس/آذار، أنه لا توجد لديها أي قوات عسكرية أو معسكرات في سوريا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، إن وجود إيران في سوريا استشاري ولا تملك معسكرات وقوات عسكرية فيها، وفقا لما نقلته وكالة أنباء “فارس” الإيرانية.

وجاءت تصريحات قاسمي خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، والتي قال فيها: “لا نملك وحدات عسكرية ومعسكرات في سوريا، بل إن وجودنا استشاري الطابع”.

وتابع المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: “سنستمر في هذا الوجود ما دامت سوريا تطلب منا ذلك”.

هدد قائد الحرس الثوري الإيراني، محمد علي جعفري، رئيس الوزراء الإسرائيلي بـ”صواريخ تسقط على رأسه”.

وقال جعفري إن إيران لن تسحب قواتها من سوريا، ردا على تهديدات بنيامين نتنياهو لإيران، باستهداف قواتها في سوريا، حسب “رويترز”.

وتابع جعفري: “ستبقي الجمهورية الإسلامية الإيرانية على مستشاريها العسكريين، وقواتها الثورية وأسلحتها في سوريا”.