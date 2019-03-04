طائرات إسرائيلية تشن عدة غارات على وسط قطاع غزة

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الخليج 365:
شنت طائرات إسرائيلية، مساء اليوم الاثنين 4 مارس/آذار، غارات على عدة مواقع في شرق دير البلح وسط قطاع غزة.
وقال شاهد عيان لوكالة “سبوتنيك”: “استهدفت مروحيات إسرائيلية مواقع تابعة للمقاومة الفلسطينية وسط قطاع غزة دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح”.
وأضاف: “أطلقت الطائرات الإسرائيلية أكثر من 4 صواريخ على مواقع المقاومة وألحقت أضرارا مادية جسيمة”.
من جانبه قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان، “أغارت مروحيات حربية على موقعين تابعين لمنظمة حماس في جنوب قطاع غزة ردًّا على إطلاق رزمة بالونات محملة بعبوة ناسفة باتجاه إسرائيل دون ان تلحق هذه الرزمة إصابات أو أضرار”.
ويطلق فلسطينيون من قطاع غزة بالونات تحمل مواد حارقة تطير باتجاه إسرائيل. وبسببها تندلع حرائق في الأراضي الزراعية الإسرائيلية المتاخمة للقطاع.
ويرد طيران الجيش الإسرائيلي بغارات وبقصف مدفعي على مواقع في القطاع.
سبوتنيك
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