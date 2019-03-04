الموانئ تؤكد استمرار الحوار حول عقد الشركة الفلبينية

قال مسؤول في هيئة الموانئ البحرية إن العمل في الميناء الجنوبي “ميناء الحاويات” على ساحل البحر الأحمر يسير بصورة ممتازة ويشهد استقراراً، مؤكداً استمرار الحوار مع العاملين ومجتمع البحر الأحمر حول العقد المبرم مع الشركة الفلبينية.

وقال نائب المدير العام للهيئة للشؤون الإدارية نور الهادي الفكي، بحسب برنامج “مجريات الأحداث” على شاشة “الشروق”، أن مجلس إدارة الهيئة عقد السبت الماضي اجتماعاً وقدم تنويراً لأعضائه بماتم في أمر الشركة الفلبينية، وأطلعهم على الأداء العام في الهيئة، وتم التداول بين الأعضاء حول كل هذه الموضوعات.

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وقال الفكي إن الهيئة الآن تقود حواراً حول عقد الشركة الفلبينية مع العمال ومجتمع الولاية، مشيراً إلى أن هم الهيئة الأساسي الآن هو أن يؤدي العقد إلى تطوير وتحديث ورفع كفاءة الميناء وحفظ حقوق العاملين وعدم تشريدهم.

وأضاف “إذا توصلت الأطراف كافة لقناعة سيتم الاستمرار في العقد وإذا لم يتم التوصل إلى ذلك سيتم تجميد عقد الشركة الفلبينية”.

وأوضح أن عطاء تشغيل الموانئ وخاصة الميناء الجنوبي انطرح منذ أبريل 2016م،وتكونت اللجان المختلفة من جهات مختلفة وخبراء أجانب ووطنيين، مؤكداً أن العطاء الذي فازت به الشركة الفلبينية تم بمنافسة شفافة وصورة مهنية جداً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)