البشير يلتقي بالمكتب التنفيذي لإتحاد الطلاب

أكد رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير دعم الدولة ورعايتها لبرامج الاتحاد العام للطلاب السودانيين بما يمكنهم من الاضطلاع بدورهم تجاه الطلاب وقضاياهم.

وحث الرئيس البشير لدى لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم بالمكتب التنفيذي للاتحاد، على نبذ العنف والمساهمة في الشأن العام والالتفاف حول القضايا الوطنية.

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وأوضح رئيس الاتحاد العام للطلاب السودانيين عمار علاء الدين في تصريح صحفي، أن المكتب التنفيذي أطلع رئيس الجمهورية على خطط وبرامج الاتحاد للمرحلة المقبلة واستعدادات الاتحاد للموسم الصيفي القادم في جميع ولايات السودان.

وقال عمار بحسب وكالة السودان للأنباء إنه أطلع رئيس الجمهورية على نتائج الحوار الطلابي الطلابي مع مختلف مكونات وشرائح الطلاب في مختلف المؤسسات التعليمية ورفع التوصيات المتعلقة بقضايا وهموم الوسط الطلابي المختلفة ومستقبل العملية التعليمية بالبلاد.

وأضاف أن المكتب التنفيذي قدم لرئيس الجمهورية تنويرا عن خطة الاتحاد للعام الحالي ٢٠١٩م وتقرير الأداء للعام المنصرم ٢٠١٨م.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)