أمريكا تنزل علمها من فوق مبنى بعثتها الفلسطينية

أنزلت الولايات المتحدة علمها اليوم الاثنين من فوق قنصلية فى القدس كانت تعمل كقناة اتصال دبلوماسى مع الفلسطينيين ودمجتها فى سفارتها الجديدة لدى اسرائيل فى القدس. وعبر الفلسطينيون عن غضبهم مما يعتبرونه أحدث خطوات واشنطن ضدهم. وقاطع الفلسطينيون إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب منذ أن تحولت عن سياسة أمريكية قديمة فى ديسمبر 2017 واعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل.

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