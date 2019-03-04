الشرطة تفرق بالغاز المسيل تظاهرات حاشدة بالقضارف

أطلقت قوات مكافحة الشغب السودانية؛ اليوم الاثنيين؛ الغاز المسيل للدموع؛ لتفريق المئات من المتظاهرين بمدينة القضارف شرقي السودان. وقال شهود عيان لــ(السودان 365) أن المئات من المواطنيين تجمعوا في وسط سوق المدينة؛ ورددوا هتافات مناوئة للحكومة وتطالب برحيل نظام الرئيس عمر البشير. وأضاف أن المحتجين جابوا شوارع وسط المدينة؛ قبل ان تتدخل قوات الشرطة والامن لفض التظاهرة.



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