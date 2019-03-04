تدريب دفاع صاروخي لأمريكا في إسرائيل

قال الجيش الإسرائيلي، إن الجيش الأمريكي نفذ انتشارا تدريبيا لمنظومة دفاع صاروخي في إسرائيل للتمرن على الانتشار السريع وتعزيز القدرات الإسرائيلية. وبحسب بيان الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على تليجرام، "تجري القيادة الأوروبية للجيش الأمريكي "EUCOM" هذه الأيام نشرًا تدريبيًّا لمنظومات الدفاع من الصواريخ "THAAD" في إسرائيل، كجزء من تطبيق الفكرة التشغيلية المشتركة بهدف التدرب على قدرات النشر السريعة لهذه المنظومات المركبة، في أرجاء العالم، بالإضافة لتقوية القدرات والتعاون مع منظومات الدفاع الجوي في سلاح الجو الإسرائيلي". Advertisements وتابع أن "نشر منظومات الدفاع الأميركية في إسرائيل يعكس التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل وحمايتها". وأضاف أن "جيش الدفاع يعمل بالتعاون مع القوات الأمريكية بهدف تعزيز التنسيق المتبادل والقدرات التشغيلية دفاعًا عن سماء إسرائيل، ويعتبر تمرين نشر المنظومات الأمريكية فرصةً للتدرب على دمج منظومات الدفاع الأميركية المتطورة في قوات الدفاع الجوي الإسرائيلية".

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