تقرير عبري: إسرائيل متورطة في محاولة الانقلاب بالسودان

وقال تقرير موقع "كيكار هشبات" العبري، إن تقارير أجنبية تؤكد أن رئيس الموساد الإسرائيلي التقى نظيره السوداني للنظر في إمكانية تعيينه حاكما للدولة، مشيرَا إلى أن السودان ينفي ويقول ليس لديه علاقات دبلوماسية مع الكيان المحتل.
ونوه إلى أن يوسي كوهين، رئيس الموساد الإسرائيلي التقى قبل أسبوعين، صلاح جوش رئيس الاستخبارات في السودان حسب ما أوردته صحيفة "ميدل إيست".
وأضاف أن الموضوع الذي نوقش في التقرير مثير للاهتمام، حيث يؤكد أن إسرائيل متورطة في محاولة تنفيذ انقلاب حكومي في السودان.
وأوضح التقرير أن دولًا عربية ترغب في أن يتولى رئيس الاستخبارات في السودان السلطة، ويضع حدا لثلاثة عقود من دكتاتورية البشير، مشيرًا إلى أن إسرائيل حتى الآن لم تتطرق إلى تلك التقارير.
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