5 قتلى فى تحطم طائرة هليكوبتر بغرب إيران

ووقع الحادث وسط مخاوف متزايدة بشأن سلامة أسطول الطائرات المتقادم فى إيران نتيجة للعقوبات الأمريكية المالية والتجارية المفروضة على طهران منذ عقود. وقال التلفزيون الرسمى إن الطائرة سقطت فى إقليم شهر محل وبختيارى بينما كانت فى طريقها لنقل امرأة حامل وبحاجة ماسة إلى رعاية طبية.
وشهدت إيران عددا من حوادث تحطم الطائرات وطائرات الهليكوبتر على مدى العقدين الماضيين. وتقول طهران إن العقوبات الأمريكية تمنعها من شراء طائرات جديدة أو قطع غيار من الغرب لتحديث أسطولها.
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