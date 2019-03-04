برشلونة ينهي عقد سيرجي سامبر

وكان ينظر فى فترة من الفترات إلى اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً على أنه خليفة سيرجيو بوسكيتس، بعد تطوره فى أكاديمية برشلونة، لكن الإصابات لاحقته ليعيره النادى إلى غرناطة ولاس بالماس.
وقال برشلونة فى بيان، "يتوجه النادى بالشكر إلى سيرجي سامبر على إخلاصه وتفانيه، ويتمنى له كل التوفيق فى المستقبل"، وانضم سامبر إلى الفريق الأول فى برشلونة هذا الموسم لكنه لم يلعب أى مباراة.
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