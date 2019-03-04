إضراب عام يصدره تجمع "المهنيين السودانيين" غدًا الثلاثاء

أصدر تجمع المهنيين السودانيين والقوى المعارضة الموقعة على إعلان الحرية والتغيير؛ موجهات عامة للإضراب الشامل والجزئي عن العمل بكل مرافق العامة والخاصة. يبدأ الإضراب غدا الثلاثاء في الساعة السابعة صباح لمدة 24 ساعة؛ على أن يلتزم العاملين بالحضور لاماكن العمل في الإضرابين الشامل والجزئي. وأن يلتزم الجميع بلبس ديباجة موحدة للإضراب سيتم نشرها لاحقا؛ بجانب رفع شعارات الإضراب؛ فضلا عن لبس الزى الذي يوضح طبيعة المهنة. ودعا إلى توثيق الإضراب عن طريق الصور الفوتوغرافية الجماعية والفردية وفيديوهات تردد فيها شعارات الإضراب. Advertisements ووجه في بيان اليوم الاثنين العاملين والموظفين بالدولة والقطاع الخاص برفع مطالب وشعارات الإضراب في مكان العمل؛ و أن لايؤثر الإضراب بصورة مباشرة على صحة وحياة المواطنين. وحث الصحفيين العاملين بالصحف الورقية والإلكترونية الالتزام بنشر فقط الأخبار الطارئة المتعلقة بالسلامة والأمن والكوارث؛ وأن ينفذ العاملين بشركات القطاع الخاص والقطاعات الإنتاجية. أما المهنيين والعمال وأساتذة الجامعات والمصرفيين ينفذون الإضراب بعد وصولهم إلى آماكن عملهم.. ودعا المحامين والقضاة إلى إضراب عن كل الأنشطة عدا المتعلقة بالثورة والثوار؛ وان يكون إضراب المعلمين عن جميع الأنشطة ويتم الالتزام بتغطية جلسات امتحانات الشهادة السودانية.

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