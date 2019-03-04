والي النيل الأبيض: سنعمل علي عودة ثقة المواطنين للحكومة

تعهد والي النيل الأبيض، الفريق ركن أحمد خميس بمحاربة الفساد، دون مجاملة أو محاباة لأحد، وقال سنعمل على محاربة الفساد والمفسدين، وإعادة ثقة المواطنين في أداء الحكومة.

وأكد "بخيت" خلال مخاطبته بقاعة المجلس التشريعي بربك، لقاء الأحزاب السياسية وفعاليات المجتمع المدني أمس، أنه سيعمل على استغلال الفرص المتاحة في حالة الطوارئ لفرض هيبة الدولة ومحاربة الفساد في ضبط الأسواق والأسعار.

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وقال إن أولويات حكومته هي بناء جهاز تنفيذي وإداري رشيق وفق معايير الكفاءة والتجرد بالتركيز على أبناء الولاية لتجاوز الأزمة الاقتصادية الحالية.

من جهته اعتبر الوالي السابق الدكتور أبو القاسم الأمين بركة، الوالي الجديد، بأنه رجل دولة من الطراز الأول، وأشار إلى أنه يمتلك من الخبرات والتجارب الأمنية والإدارية التي تؤهله لقيادات الولاية والعبور بها في هذه المرحلة الدقيقة والحرجة من تاريخ البلاد.