مستجدات اتفاق السلام بجنوب السودان.. ماذا يحدث؟ (تقرير)

تلتئم بالعاصمة جوبا بدولة جنوب السودان، اليوم الإثنين، قمة ثلاثية بين الرئيس سلفاكير ميارديت ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد والرئيس الإريتري أسياس أفورقي، اللذان وصلا إلى جوبا قادمين من العاصمة الإريترية أسمرا في زيارة تستغرق يوماً واحداً.

وقال وزير الإعلام الإريتري يماني جبرمسكل، بحسب إذاعة "فانا" الإثيوبية، إن الزعيمين الإريتري والإثيوبي سيعقدان قمة ثلاثية مع رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وسير تنفيذ اتفاق السلام الذي جرى توقيعه بإثيوبيا بين الحكومة وفصائل المعارضة. دون تقديم تفاصيل أخرى.

وكان وزير الإعلام مايكل مكوي لويث، قال إن الرئيس سلفاكير قطع زيارته التي يقوم بها إلى إقليم بحر الغزال منذ 26 فبراير، وعاد إلى العاصمة جوبا لحضور اجتماع عاجل مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الذي سيصل جوبا يوم الإثنين في زيارة تستغرق يوماً واحداً.

وكانت وكالة الأنباء الإثيوبية قالت إن رئيس الوزراء الإثيوبي، والرئيس الإريتري أسياس أفورقي، والرئيس الكيني أوهورو كينياتا ناقشا، الأحد، في قمة ثلاثية عقدت في أسمرا، القضايا الإقليمية والقرن الأفريقي.

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وتوجه رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اليوم الإثنين، إلى عاصمة جنوب السودان جوبا، في زيارة رسمية تستغريق يوما واحدا، وقال وزير الإعلام في جنوب السودان مايكل مكوي لويث، في تصريح لراديو تمازج، إن الرئيس الجنوب سوداني سلفا كير عاد من إقليم بحر الغزال إلى جوبا للقاء رئيس الوزراء الإثيوبي .

وأوضح أن الرئيس كير سيبحث مع نظيره الإثيوبي، الذي يرأس وساطة الهيئة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا (إيجاد)، العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب سير تنفيذ اتفاق السلام الذي جرى توقيعه بإثيوبيا بين الحكومة وفصائل المعارضة، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الإثيوبية.

ويأتي الاجتماع المرتقب بعد 24 ساعة من زيارة الرئيس الكيني أوهورو كينياتا والرئيس الإثيوبي أبي أحمد إلى أسمرا لمناقشة القضايا الإقليمية والعلاقات الثنائية مع الرئيس أسياس أفورقي.

وقال وزير الإعلام في جنوب السودان مايكل ماكوي في بيان الأحد إن الزيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات بين جنوب السودان وإثيوبيا وإريتريا، وقال مكوي إن الرئيس سلفا كير سيستقبل الزعيمين بمطار جوبا الدولي.