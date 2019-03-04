فك حظر التجوال بولاية "نهر النيل" وعودة المدارس والجامعات

أعلنت لجنة أمن ولاية نهر النيل، فك حظر التجول بعموم محليات ومدن الولاية، مشيرة إلى استقرار الأوضاع على الأصعدة كافة.

وكانت حكومة الولاية أعلنت حظر التجول في ديسمبر الماضي، عقب الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها الولاية، تنديداً بارتفاع أسعار الخبز، لكن سرعان ما تحول مطالب المحتجين إلى سياسية.

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وأعلنت اللجنة في اجتماعها المشترك مع مديري الجامعات بالولاية أمس، عن اكتمال كل الترتيبات والاستعدادات لاستئناف الدراسة بجامعة شندي في السابع عشر من مارس الحالي وبجامعتي وادي النيل والشيخ عبد الله البدري في السادس والعشرين منه.

واطمأنت اللجنة على الاستعدادات من حيث تهيئة البيئة الداعمة لاستقرار العملية التعليمية بجامعات الولاية الثلاث.